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capacitação IFPE Campus Vitória de Santo Antão abre 60 vagas para mulheres em curso de Operadora de Drone Curso é gratuito e presencial, e as inscrições ocorrem entre os dias 14 e 20 de abril

O Campus Vitória de Santo Antão do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) abre inscrições, entre os dias 14 e 20 de abril, para um curso gratuito de Operadora de Drone (RPAS) – Pilotagem, Segurança e Aplicações Profissionais. A capacitação é ofertada pelo Programa Asas para o Futuro, e busca qualificar 60 mulheres para o mercado de trabalho em áreas relacionadas à tecnologia.

O público-alvo são mulheres com idade entre 18 e 29 anos, em situação de vulnerabilidade social. O programa prioriza candidatas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas, além de mulheres moradoras de áreas periféricas ou rurais, com baixa renda ou responsáveis por crianças.

Com carga horária total de 200 horas, a formação será dividida em módulos teóricos e práticos. Entre os conteúdos abordados estão legislação aplicada, fundamentos de drones, manutenção básica, planejamento de missões e pilotagem prática supervisionada.

O curso também contará com atividades de formação sociopolítica, abordando temas como gênero, raça, tecnologia e direitos. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário eletrônico do curso.

As aulas acontecerão, de forma presencial, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h, a partir do dia 4 de maio. As estudantes selecionadas terão direito a ajuda de custo para transporte e alimentação, condicionada à frequência escolar.

*Com informações da assessoria



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