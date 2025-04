IFPE oferece 120 vagas em curso gratuito de sistemas de energia solar fotovoltaica; confira detalhes

A- A+

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) está com 120 vagas abertas no curso gratuito de formação em sistemas de energia solar fotovoltaica.

As oportunidades, ofertadas dentro do programa Huawei Power Generation, são para o Campus Recife, localizado Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

Segundo o edital, as 120 vagas serão divididas em duas turmas de 60 alunos cada, e 30% delas são para mulheres.

Critérios

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, além do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) completo.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até as 23h59 do dia 21 de abril, via preenchimento de formulário eletrônico disponível aqui.

Seleção

A primeira etapa é eliminatória e será composta pela análise e avaliação da documentação comprobatória enviada pelos candidatos.

Os critérios de desempate serão baseados na formação acadêmica e na ocupação do interessado, de acordo com a pontuação definida no edital, que pontua formações em cursos técnicos e complementares.

O curso será presencial, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, e possui carga horária de 158 horas.

O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 30 de abril.

A primeira turma inicia no dia 5 de maio. Já as aulas da segunda começam no dia 26 do mesmo mês.

Os candidatos classificados fora da quantidade de vagas oferecidas farão parte do cadastro de reserva.

