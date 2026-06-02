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Qualificação IFPE e Programa Autonomia e Renda Petrobras abrem 254 vagas em cursos gratuitos de qualificação Vagas são ofertadas nos campi Cabo de Santo Agostinho, Igarassu e Ipojuca

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), em parceria com o Programa Autonomia e Renda Petrobras, está com 254 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional na Região Metropolitana do Recife.

Estão sendo ofertadas oportunidades para Eletricista, Auxiliar de Serviços Diversos, Caldeireiro, Montador de Andaimes e Soldador, distribuídos nos campi Cabo de Santo Agostinho, Igarassu e Ipojuca.

Confira cursos e vagas:

Cabo de Santo Agostinho - Auxiliar de Serviços Diversos (60 vagas);

Campus Igarassu - Eletricista Industrial (40 vagas);

Campus Ipojuca - Eletricista Industrial (34 vagas), Caldeireiro (60 vagas), Montador de Andaimes (30 vagas) e Soldador (30 vagas).

Requisitos

Os cursos são voltados prioritariamente a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que não tenham vínculo formal de emprego e que residam nas cidades onde as formações serão ofertadas.

Para concorrer, é necessário ter idade mínima de 18 anos, além de Ensino Fundamental completo para os cursos de Auxiliar de Serviços Diversos, Caldeireiro, Montador de Andaimes e Soldador, e Ensino Médio completo para a formação em Eletricista Industrial.

Inscrições

As inscrições são gratuitas, foram abertas nesta terça-feira (2) e seguem até o dia 15 de junho, no site do programa.

Seleção

De acordo com o IFPE, o processo seletivo adota ações afirmativas, com reserva de vagas para mulheres, pessoas pretas e pardas, com deficiência, indígenas, quilombolas, pessoas trans, refugiadas ou imigrantes.

A seleção dos estudantes ocorrerá por sorteio público previsto para o dia 19 de junho, no canal do YouTube da Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul).

As aulas do Campus Cabo de Santo Agostinho devem começar em 1º de setembro, enquanto nos campi Igarassu e Ipojuca, a previsão de início é em 3 de agosto.

Auxílio

Os estudantes selecionados receberão auxílio financeiro mensal no valor de R$ 660 durante todo o período do curso. Se for mulher com filhos de até 11 anos, o valor da bolsa é de R$ 858 mensais.

A iniciativa também oferta auxílio para alimentação no valor de R$ 300 por mês.

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