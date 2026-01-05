Qua, 07 de Janeiro

IFSertãoPE abre 300 vagas em curso de formação continuada; confira detalhes

Curso será ofertado na modalidade EAD e terá carga horária de 90 horas

Campus Petrolina Zona Rural abre vagas em curso de formação - Foto: IFSertãoPE/Divulgação

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) está com 300 vagas abertas para o curso de formação continuada "Atuação na Educação à Distância", ofertado no campus Petrolina Zona Rural.

Do total de vagas disponíveis, 150 são para servidores do IFSertãoPE e 150 para a comunidade externa. O curso será ofertado na modalidade EAD e terá carga horária de 90 horas.

O curso tem o objetivo de aperfeiçoar a formação de profissionais que atuam ou desejam atuar na Educação à Distância.

Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo e disponibilidade para participar de encontros virtuais (síncronos), previstos para terças-feiras, às 19h.

Também é necessário ter noções básicas de informática, além de habilidades fundamentais para navegação na internet, dispor de computador ou dispositivo móvel que permita acesso à internet.

Inscrições
Segundo a instituição de ensino, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 8 de fevereiro, no Portal do Candidato, no site do Sistema Gestor de Concursos (SGC) do IFSertãoPE.

Seleção
A seleção acontecerá em duas etapas: análise de documentação para homologação de inscrição e sorteio previsto para 19 de fevereiro, no YouTube do IFSertãoPE.

As aulas têm previsão de início no dia 24 de fevereiro e término no dia 7 de julho de 2026, através da Plataforma Google Meet, com encontros síncronos às terças-feiras.

