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PETROLINA IFSertãoPE de Petrolina anuncia doação de leitões para produtores rurais e outros interessados Os adquirentes devem preencher um formulário e informar alguns dados, como a finalidade da compra e o local de destino dos animais

O Campus Petrolina Zona Rural do IFSertãoPE anunciou, no início deste mês de maio, a disponibilização de porcos para comercialização destinada à recria, fase de desenvolvimento do animal após o desmame e antes da etapa final de engorda, reprodução ou produção.

A iniciativa oferece uma oportunidade para produtores rurais, e outros interessados na atividade suinícola, obterem animais jovens com grande potencial produtivo.

Uma quantidade significativa de suínos, resultado do cruzamento entre as raças Pietran e Large White, com idade entre 30 e 45 dias, estão sendo oferecidos para os interessados.

A combinação genética das duas raças é reconhecida por unir características, como bom rendimento de carne magra e crescimento eficiente, que favorecem sistemas de produção voltados à engorda.



Para participar do processo de aquisição, os interessados devem preencher um formulário eletrônico, no qual é necessário fornecer algumas informações, como o objetivo da compra, o local de destino dos animais, a existência de instalações adequadas e registro sanitário para a criação, dentre outros detalhes.



A iniciativa tem como intuito não somente viabilizar a comercialização dos animais, mas também assegurar que sejam destinados a criadores que atendam aos requisitos técnicos necessários, o que contribui para a sustentabilidade e biossegurança da atividade suinícola na região sertaneja.

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