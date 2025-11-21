Sáb, 22 de Novembro

agropecuária

IFSertãoPE promove evento sobre Cadeias Produtivas Agropecuárias

Evento ocorre entre os dias 25 e 26 de novembro, em Petrolina

IFSertãoPE promove evento sobre Cadeias Produtivas AgropecuáriasIFSertãoPE promove evento sobre Cadeias Produtivas Agropecuárias - Foto: Divulgação

O campus Petrolina Zona Rural do IFSertãoPE sediará, nos dias 25 e 26 de novembro, o I Workshop sobre Cadeias Produtivas Agropecuárias no Sertão do São Francisco.

O evento, realizado pelo IFSertãoPE, em parceria com o Instituto Federal do Ceará e com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, tem como objetivo compreender os desafios enfrentados por pequenas agroindústrias durante o processo de regularização sanitária.

A programação visa discutir os desafios, oportunidades e estratégias para o fortalecimento das cadeias produtivas da região, além de promover o desenvolvimento sustentável, a inovação tecnológica e a valorização dos saberes locais.

O professor Rodolfo Peixoto, um dos organizadores do Workshop, destacou que o objetivo é entender os desafios do setor.

“Vamos receber lideranças, produtores rurais de diferentes localidades, desde o Sertão do Cariri, Moreilândia, Bodocó, Ouricuri, até cidades mais próximas, como Afrânio, Dormentes, Casa Nova, Juazeiro, Sobradinho. Estamos bastante felizes, por estarmos recebendo pessoas de todos esses lugares. E nosso objetivo é muito nobre, queremos entender os desafios que as pequenas agroindústrias enfrentam no dia a dia nesse processo de regularização sanitária”, afirmou.

