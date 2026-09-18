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IGARASSU Coroa do Avião terá mirante, quiosques e deck para atividades em requalificação orçada em R$ 7,3 mi Projeto prevê mirante, deck para atividades culturais, quiosques e melhorias no abastecimento de água

A Ilhota da Coroa do Avião, em Igarassu, no Litoral Norte de Pernambuco, passará por uma requalificação urbana e turística com investimento de R$ 7,35 milhões.

A ordem de serviço para o início das obras foi autorizada nessa quinta-feira (17), e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em 12 meses.

O projeto prevê a construção de um prédio em formato de avião, com mirante para contemplação da paisagem marítima, além de espaços de apoio ao turista, educação ambiental e administração.

Um deck também será instalado ao longo da área para receber atividades culturais, exposições e ações de lazer.

A intervenção será realizada pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). A área da ilhota é de 1.943,83 metros quadrados.

Também estão previstos seis novos quiosques, sanitários acessíveis e rampas de acesso. A estrutura de abastecimento de água e energia elétrica será ampliada, com a implantação de um novo poço e de um sistema de dessalinização.

Segundo o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira, a intervenção deve contribuir para o turismo e a economia de Igarassu.

"Essa intervenção na Ilhota da Coroa do Avião é um passo fundamental para impulsionar o turismo e a economia de Igarassu com sustentabilidade e infraestrutura de qualidade. Estamos investindo para transformá-lo em um espaço moderno, acessível e preparado para acolher tanto os visitantes quanto os trabalhadores locais", destacou.

A prefeita de Igarassu, Elcione Ramos, também ressaltou a importância da obra para o turismo da região.

"Hoje, estamos dando a oportunidade de devolver ao Litoral Norte o turismo que outrora foi o melhor de Pernambuco. Estou muito feliz com essa conquista", afirmou.

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