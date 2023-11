Igarassu inaugura espaço para comercializar produtos de empreendedoras da cidade

A- A+

A cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), inaugurou um centro para comercialização de produtos criados por empreendedoras da cidade. O Projeto "Bodega do Bora" insere conceitos de economia criativa, inclusão produtiva social, geração de renda, empoderamento feminino, independência econômica feminina, resgate da autoestima e networking.



Localizado dentro do Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios de Igarassu (CTEN), na Av. Alfredo Bandeira de Melo, 220, Saramandaia, o Bodega do Bora visa conectar empreendedoras mulheres com possíveis oportunidades de negócio.





Todas as empreendedoras inscritas venderão produtos de produção própria.



O Bodega do Bora faz parte do projeto especial "Incentiva Igarassu", que impulsiona atividades de comércio e empreendedorismo na cidade.



"As mulheres em Igarassu transformam, fazem o artesanato, fazem a culinária. Nós temos trabalhado com muito carinho para levá-las a outros locais para se tornarem conhecidas", comentou a Professora Elcione Ramos, prefeita da cidade.

