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Economia

Igarassu oferece rodada de crédito e capacitação para empreendedores da cidade nesta quinta (30)

Encontro ocorre no Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN), das 9h às 12h

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Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN) de Igarassu recebe rodada de crédito para pequenos e médios empreendedores nesta quinta-feira (30)Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN) de Igarassu recebe rodada de crédito para pequenos e médios empreendedores nesta quinta-feira (30) - Foto: Jeff Silva

A prefeitura de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, realiza uma rodada de crédito para pequenos e médios empreendedores nesta quinta-feira (30). 

O evento ocorre no Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN), no bairro Saramandaia, das 9h às 12h.

O encontro pretende aproximar os comerciantes locais das opções de financiamento bancário e mediar conversas entre os participantes com representantes de instituições financeiras para entender as linhas de crédito.

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Estão confirmadas instituições financeiras como AgroAmigo, Banco do Nordeste, CrediAmigo e a agência AGE.

A organização é da Agência de Desenvolvimento Econômico de Igarassu (Ademig) e Executiva de Educação Profissional do Município.

Palestra
A programação do dia 30 também oferece uma palestra gratuita sobre estruturação de negócios, com o especialista Luís Nogueira.

Durante a atividade, ele ensinará conceitos de gestão financeira e organização do fluxo de caixa para orientar os participantes sobre o uso exato dos recursos adquiridos nos bancos.

O momento ainda servirá para sanar dúvidas sobre a documentação necessária para acesso ao crédito.

O calendário de qualificação da Ademig continua em agosto com uma Trilha Formativa. O cronograma inclui aulas práticas sobre o cálculo de custos e despesas de vendas.

O público poderá aprender gratuitamente a usar a ferramenta de planejamento para as redes sociais com o Canva e a entender as estratégias de marketing.

As iniciativas integram o planejamento econômico do município para o segundo semestre, com foco nas práticas de economia circular na região.

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