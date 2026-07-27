Igarassu oferece rodada de crédito e capacitação para empreendedores da cidade nesta quinta (30)
Encontro ocorre no Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN), das 9h às 12h
A prefeitura de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, realiza uma rodada de crédito para pequenos e médios empreendedores nesta quinta-feira (30).
O evento ocorre no Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN), no bairro Saramandaia, das 9h às 12h.
O encontro pretende aproximar os comerciantes locais das opções de financiamento bancário e mediar conversas entre os participantes com representantes de instituições financeiras para entender as linhas de crédito.
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Estão confirmadas instituições financeiras como AgroAmigo, Banco do Nordeste, CrediAmigo e a agência AGE.
A organização é da Agência de Desenvolvimento Econômico de Igarassu (Ademig) e Executiva de Educação Profissional do Município.
Palestra
A programação do dia 30 também oferece uma palestra gratuita sobre estruturação de negócios, com o especialista Luís Nogueira.
Durante a atividade, ele ensinará conceitos de gestão financeira e organização do fluxo de caixa para orientar os participantes sobre o uso exato dos recursos adquiridos nos bancos.
O momento ainda servirá para sanar dúvidas sobre a documentação necessária para acesso ao crédito.
O calendário de qualificação da Ademig continua em agosto com uma Trilha Formativa. O cronograma inclui aulas práticas sobre o cálculo de custos e despesas de vendas.
O público poderá aprender gratuitamente a usar a ferramenta de planejamento para as redes sociais com o Canva e a entender as estratégias de marketing.
As iniciativas integram o planejamento econômico do município para o segundo semestre, com foco nas práticas de economia circular na região.