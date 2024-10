IGC mantém estimativa de safra global recorde de grãos em 2024/25

O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) manteve sua previsão para a produção global de grãos de 2024/25 em 2,315 bilhões de toneladas.



O volume ficou acima do estimado para 2023/24, de 2,306 bilhões de toneladas, além de representar um nível recorde.

Segundo a entidade, a projeção ficou inalterada considerando a seca que reduziu ligeiramente as perspectivas para o trigo na Austrália e na Argentina, bem como estimativas reduzidas para a União Europeia e Rússia, mas com aumentos de produtores como Casaquistão e Turquia.

O IGC ampliou a projeção de consumo mundial de grãos em 2024/25, de 2,325 bilhões de toneladas para 2,328 bilhões de toneladas. Para 2023/24, a perspectiva ficou em 2,317 bilhões de toneladas.



Quanto aos estoques, o Conselho elevou em 3 milhões de toneladas a estimativa de 2024/25, para 584 milhões de toneladas, enquanto o volume para 2023/24 foi projetado em 596 milhões de toneladas

As projeções de produção de soja em 2024/25 subiram 2 milhões de toneladas, para 421 milhões de toneladas, 7% a mais na comparação anual e representando um volume recorde, impulsionado por expectativas melhoradas para os produtores sul-americanos, disse o IGC.



O consumo global da oleaginosa foi mantido em 406 milhões de t, e os estoques elevados de 82 milhões de t para 86 milhões de t. Para 2023/24, a perspectiva para a produção foi de 395 milhões de t. Na temporada, o consumo foi projetado em 386 milhões de t e os estoques em 71 milhões de t.

Quanto ao milho, o conselho não alterou sua estimativa de produção de 2024/25, que se manteve em 1,224 bilhão de t. Já o consumo foi ampliado em 1 milhão de t, para 1,231 bilhão de t, estimou o IGC.



A perspectiva para o estoque também foi elevada de 276 milhões de t para 279 milhões de t. Para 2023/24, a previsão de produção subiu para 1,229 bilhão de t, com consumo de 1,224 bilhão de t e estoques de 286 milhões de t.

Em relação ao trigo em 2024/25, o IGC manteve inalterada a projeção de produção, de 798 milhões de t. Na temporada, a estimativa de consumo subiu 1 milhão de t, para 804 milhões de t, segundo o IGC.



Já os estoques foram reduzidos em 1 milhão de t, para 266 milhões de t. Em 2023/24, a estimativa de produção foi de 795 milhões de t, com consumo de 807 milhões de t e estoques de 272 milhões de t.