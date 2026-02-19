A- A+

PROJEÇÕES IGC projeta produção global recorde de 2,460 bilhões de t em 2025/26 O volume é 6% superior ao estimado para o ciclo anterior

O Conselho Internacional de Grãos (IGC) ajustou sua projeção para a produção mundial de grãos em 2025/26 para um recorde de 2,460 bilhões de toneladas, volume 1 milhão de toneladas inferior ao previsto no mês anterior. Apesar do ajuste negativo mensal, o volume é 6% superior ao estimado para o ciclo anterior.

Segundo o conselho, a queda ante janeiro reflete principalmente uma revisão na estimativa para a cevada.

Os estoques finais de grãos foram reduzidos em 3 milhões de t em relação à projeção anterior, para 631 milhões de toneladas. O comércio global em 2025/26 foi elevado em 3 milhões de t, para 449 milhões de toneladas, sustentado por aumentos nos volumes esperados de milho, trigo, cevada e sorgo.

A projeção para a produção global de soja em 2025/26 foi aumentada em 1 milhão de t, ficando ligeiramente abaixo do pico registrado na safra passada. O conselho elevou a estimativa para os estoques finais da oleaginosa em 2 milhões de t na comparação mensal, enquanto o comércio foi mantido em 187 milhões de toneladas.

Para o arroz, o IGC prevê uma safra global recorde de 543 milhões de toneladas em 2025/26. A projeção para o comércio mundial do cereal em 2026 (janeiro a dezembro) foi mantida em 60 milhões de toneladas.

O Índice de Grãos e Oleaginosas do IGC (GOI) subiu 4% nas últimas cinco semanas, impulsionado por ganhos nos preços de exportação. O sub-índice da soja avançou 8% no período, devido a ganhos firmes nos Estados Unidos e na Argentina, enquanto o do trigo subiu 2% e o do milho teve alta de 1%.



