Mercado IGP-10 de dezembro sobe 0,04% ante alta de 0,18% em novembro, revela FGV O indicador acumulou queda de 0,76% no ano de 2025, após alta de 6,61% em 2024

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10) subiu 0,04% em dezembro, após alta de 0,18% em novembro, divulgou nesta segunda-feira, 15, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou dentro das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam desde uma queda de 0,10% a uma alta de 0,07%, com mediana positiva de 0,01%.

O indicador acumulou queda de 0,76% no ano de 2025, após alta de 6,61% em 2024. O dado do ano ficou com um recuo sutilmente mais intenso do que a mediana negativa de 0,75% das expectativas.

Entre os componentes do IGP-10, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) caiu 0,03% em dezembro, ante alta de 0,15% em novembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) subiu 0,21% em dezembro, depois de um avanço de 0,21% em novembro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) avançou 0,22% em dezembro, ante alta de 0,30% em novembro.

O período de coleta de preços para o índice de dezembro foi de 11 de novembro a 10 de dezembro.



