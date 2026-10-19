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PREÇOS IGP-10 de outubro sobe 1,76% ante alta de 1,47% em setembro, mostra FGV Índice acumulou uma alta de 4,79% no ano

O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) subiu 1,76% em outubro, após alta de 1,47% em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre).

O resultado anunciado nesta segunda-feira, 19, ficou perto do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 1,78%. O piso era de 0,75%, com mediana em 1,49%.

Quanto aos três indicadores que compõem o IGP-10 de maio, os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram alta de 2,36%.

Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-10 apresentaram alta de 0,39% em outubro.

Já o INCC-10, que mede os preços da construção civil, teve elevação de 0,28% no mês.

O IGP-10 acumulou uma alta de 4,79% no ano.

A taxa acumulada em 12 meses ficou positiva em 5,02%.

O período de coleta de preços para o indicador de maio foi do dia 11 de setembro a 10 deste mês.

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