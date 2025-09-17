A- A+

Índice Geral de Preços IGP-10 de setembro sobe 0,21%, ante alta de 0,16% em agosto, revela FGV O indicador acumula alta de 2,88% em 12 meses

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10) subiu 0,21% em setembro, após alta de 0,16% em agosto, divulgou nesta quarta-feira, 17, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador acumula queda de 1,06% no ano e alta de 2,88% em 12 meses.

O resultado veio menor que a mediana das estimativas colhidas pelos Projeções Broadcast, de alta de 0,33%, com intervalo entre +0,10% e +0,39%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) subiu 0,27% em setembro, ante aumento de 0,06% em agosto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) recuou 0,13% em setembro, após elevação de 0,18% em agosto. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,42% em setembro, após elevação de 0,82% em agosto

"A elevação dos preços das commodities agrícolas no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) explica a aceleração do IGP. As principais contribuições positivas vieram de produtos agropecuários, que tendem a antecipar repasses para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC)", afirmou André Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota.

O período de coleta de preços para o índice de setembro foi do dia 11 de agosto de 2025 ao dia 10 de setembro de 2025.

