A- A+

MERCADO IGP-DI de dezembro sbe 0,10% e fecha 2025 com queda de 1,20%, afirma FGV Com o resultado, o índice acumulou um recuo de 1,20% no ano de 2025

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,10% em dezembro, após uma elevação de 0,01% em novembro, divulgou nesta quinta-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador ficou dentro do intervalo das previsões do mercado financeiro, que estimavam desde uma queda de 0,10% a alta de 0,20%, com mediana positiva de 0,02%, de acordo com as instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast.

Com o resultado, o IGP-DI acumulou um recuo de 1,20% no ano de 2025. As previsões iam de redução de 1,40% a 0,01%, com mediana negativa de 1,25%.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) avançou 0,03% em dezembro, ante recuo de 0,11% em novembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) subiu 0,28% em dezembro, ante alta também de 0,28% em novembro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) desacelerou para 0,21% em dezembro, após aumento de 0,27% em novembro.

O período de coleta de preços para o índice de dezembro foi do dia 1º ao dia 31 do mês.

Núcleo do IPC-DI

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) subiu 0,33% em dezembro, após elevação de 0,31% em novembro. O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 4,38% no ano de 2025.

Veja também