PREÇOS IGP-DI de janeiro sobe 0,20%, ante alta de 0,10% em dezembro, afirma FGV Com o resultado, índice acumula avanço de 0,20% no ano

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,20% em janeiro, após uma elevação de 0,10% em dezembro, divulgou nesta sexta-feira, 6, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IGP-DI acumula avanço de 0,20% no ano e recuo de 1,11% em 12 meses.

A taxa mensal do indicador veio abaixo da mediana de 0,24% das estimativas em pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de estabilidade (0,00%) a alta de 0,52%.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) ficou estável (0,00%) em janeiro, ante alta de 0,03% em dezembro O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) subiu 0,59% em janeiro, ante 0,28% em dezembro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) avançou 0,72% em janeiro, após aumento de 0,21% em dezembro.

O período de coleta de preços para o índice de janeiro foi do dia 1º ao dia 31 do mês.

Núcleo do IPC-DI

O núcleo do IPC-DI subiu 0,52% em janeiro, após elevação de 0,33% em dezembro. O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 0,52% no ano e avanço de 4,42% em 12 meses.





