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PREÇOS IGP-DI de junho cai 0,79%, ante alta de 0,87% em maio, revela FGV Com o resultado, o índiceacumula elevação de 3,0% no ano e avanço de 3,59% em 12 meses

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou queda de 0,79% em junho, após alta de 0,87% em maio, informou nesta terça-feira, 7, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, que apontava recuo de 0,60%. As projeções variavam de queda de 0,80% a queda de 0,36%.

Com o resultado, o IGP-DI acumula elevação de 3,0% no ano e avanço de 3,59% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) recuou 1,36% em junho, após ter subido 0,95% em maio, refletindo principalmente a queda dos preços industriais, que recuaram 1,66%, enquanto os produtos agropecuários registraram baixa de 0,41%.

Entre os estágios de processamento, os bens finais apresentaram queda de 0,05%, os bens intermediários avançaram 0,02% e as matérias-primas brutas recuaram 3,19% no mês.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) subiu 0,36% em junho, ante alta 0,60% em maio. Já o núcleo do indicador desacelerou a alta para 0,40% em junho, após avançar 0,42% em maio.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI), por sua vez, subiu 0,78%, após um aumento de 0,88% em maio.

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