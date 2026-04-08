A- A+

Índice Geral de Preços IGP-DI de março sobe 1,14%, ante queda de 0,84% em fevereiro, revela FGV Resultado do indicador ficou acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 1,14% em março, após uma queda de 0,84% em fevereiro, divulgou nesta quarta-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador ficou acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 1,06%, com piso de avanço de 0,60% e teto de aumento de 1,27%.

Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de 0,50% no ano e recuo de 1,30% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) aumentou 1,38% em março, após ter recuado 1,21% em fevereiro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) subiu 0,67% em março, ante queda de 0,14% em fevereiro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) subiu 0,54% em março, após aumento de 0,28% em fevereiro.

Núcleo do IPC-DI

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) subiu 0,37% em março, após elevação de 0,27% em fevereiro, segundo a FGV.

O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 1,17% no ano e avanço de 4,12% em 12 meses.

Veja também