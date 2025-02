IGP-M acelera a 1,06% em fevereiro, após 0,27% em janeiro, segundo FGV

A- A+

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 1,06% em fevereiro, após alta de 0,94% em dezembro, informou nesta quinta-feira (27), a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador anota alta de 8,44% em 12 meses.



A alta de 1,06% ficou acima da mediana das estimativas do mercado no Projeções Broadcast, de avanço de 1,01%. As projeções variavam de +0,70% a +1,45%. Em 12 meses, a alta foi de 8,44%, também acima da mediana estimada, de +8,39% em fevereiro, na margem. As estimativas iam de alta de 8,05% a 8,86%.



O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que subiu 0,24% em janeiro, teve alta de 1,17% nesta leitura.



O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), que avançou 0,14% em janeiro, teve alta de 0,91% em fevereiro. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) desacelerou de alta de 0,71% para 0,51% no período.

