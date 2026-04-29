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Índice Geral de Preços IGP-M acelera a 2,73%% em abril, após alta de 0,52% em março, revela FGV Resultado ficou acima da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que era avanço de 2,69%, com piso de 1,50% e teto de 3,26%

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acelerou a 2,73% em abril, após alta de 0,52% em março. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (29) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou acima da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que era avanço de 2,69%, com piso de 1,50% e teto de 3,26%.

Houve, nessa leitura, forte avanço do Índice de Preços ao Produtor Amplo (0,61% para 3,49%). Já o Índice de Preços ao Consumidor acelerou a 0,94% em abril, ante alta de 0,30% no mês anterior.

Para Matheus Dias, economista da FGV/IBRE, todos os índices registraram alta por influências diretas do conflito geopolítico na região do Estreito de Ormuz. "Nos preços ao produtor, por exemplo, o grupo de matérias-primas brutas avançou quase 6%, em decorrência do choque provocado pela guerra", observa Dias.

O Índice Nacional de Custo da Construção subiu de 0,36% para 1,04%, conforme havia sido divulgado pela FGV na última segunda-feira, 27.



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