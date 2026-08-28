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Mercado Financeiro

IGP-M cai 0,22% em agosto, após recuo de 1,16% em julho, afirma FGV

Queda foi menos intensa do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava recuo de 0,30% no mês

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IGP-M cai 0,22% em agosto, após recuo de 1,16% em julho, afirma FGVIGP-M cai 0,22% em agosto, após recuo de 1,16% em julho, afirma FGV - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) recuou 0,22% em agosto, após ter registrado queda de 1,16% em julho, informou nesta sexta-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com isso, o IGP-M acumula agora alta de 2,16% em 12 meses.

A queda foi menos intensa do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava recuo de 0,30% no mês. As estimativas iam de retração de 0,60% a alta de 0,28%.

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Houve, nesta leitura, recuo de 0,34% no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), ante queda de 1,74% em julho. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) caiu 0,41% em agosto, após a leve retração de 0,01% na leitura anterior.

Ocorreu, por outro lado, avanço do Índice Nacional de Custo da Construção, de 0,62% para 0,85%, conforme informou a FGV nesta semana.

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