IGP-M cai 0,36% em outubro, após alta de 0,42% em setembro, revela FGV
resultado foi puxado pela queda do Índice de Preços ao Produtor Amplo, que caiu 0,59%
O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) caiu 0,36% em outubro, após subir 0,42% em setembro, informou nesta quinta-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador acumula agora queda de 1,30% no ano e alta de 0,92% nos últimos 12 meses.
A queda do índice no mês foi mais intensa do que a mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de recuo de 0,23%, com piso de retração de 0,44% e teto de alta de 0,39%.
O resultado foi puxado pela queda do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que caiu 0,59% em outubro, após alta de 0,49% em setembro.
Houve recuo nos preços agropecuários ao produtor (3,57% para -1,45%) e queda menos intensa nos preços industriais (-0,55% para -0,28%).
Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) desacelerou de 0,25% em setembro para 0,16% em outubro.