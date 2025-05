IGP-M cai 0,49% em maio

A- A+

O Índice Geral dos Preços - Mercado (IGP-M) teve recuo significativo de 0,49% neste mês de maio quando comparado ao mês passado (0,24%). Mesmo em baixa, o índice continua com uma alta acumulada de 0,74% no ano e de 7,02% nos últimos 12 meses. Isso porque o IGP-M registrou uma alta de 0,89% em maio de 2024 com uma redução acumulada de 0,34% em 12 meses.

“Nos preços ao produtor, a expectativa positiva em relação ao volume da safra atual pressionou para baixo os preços de milho, soja e arroz, contribuindo para a queda das matérias-primas brutas agropecuárias. Além disso, o minério de ferro voltou a recuar, reflexo da menor demanda global, o que reforçou a desaceleração do IPA. No IPC, a combinação entre a queda do querosene de aviação e o efeito da baixa temporada provocou recuo nas tarifas aéreas, colaborando para a desaceleração dos preços ao consumidor. Por fim, embora materiais e equipamentos tenham registrado deflação, o comportamento dos custos com mão de obra segue limitando uma desaceleração mais acentuada do INCC.”, afirma Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) cai 0,82%

A taxa do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) também caiu 0,82% em maio. O resultado inverteu a trajetória do índice em relação a abril, quando teve alta de 0,13%.

Ao analisar os diferentes estágios de processamento, percebe-se que o grupo de Bens Finais desacelerou para 0,61% no mês após uma alta de 0,91% em abril. Já o índice correspondente a Bens Finais , que exclui os subgrupos de alimentos in natura e combustíveis para consumo, registrou comportamento oposto e subiu de 0,77% para 0,79% em maio.

A taxa do grupo de Bens Intermediários caiu 0,33% em maio, após registrar 0,02% no mês anterior. Já a taxa de Bens Intermediários, excluindo o subgrupo de combustíveis e lubrificantes para a produção, caiu 0,19% em maio, após registrar alta de 0,41% em abril. Por fim, o estágio das Matérias-Primas Brutas registrou queda ainda mais intensa, passando de -0,30% para -2,06%.



IPC desacelera para 0,37%

O índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou uma taxa de 0,37% com recuo em relação ao mês anterior (0,46%). Das oito classes de despesa que compõem o indíce, metade apresentou reduções em taxas de variação. São elas

Classes de despesa com redução:

Alimentação (0,80% para 0,46%)

Saúde e Cuidados Pessoais (1,09% para 0,79%),

Comunicação (0,35% para -0,58%)

Educação, Leitura e Recreação (-0,47% para -0,60%).

Classes de despesa com aumento

Habitação (0,47% para 0,71%)

Despesas Diversas (0,48% para 0,82%)

Transportes (0,04% para 0,09%)

Vestuário (0,46% para 0,47%)

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) sobe 0,26% em maio

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,26% em maio após ter alta de 0,59% em abril. Os três grupos constituintes do INCC apresentaram desacelaração das taxas de variação na transição de abril para maio:

Materiais e Equipamentos (0,35% para -0,12%.)

Serviços (0,50% para 0,40%.)

Mão de Obra (0,91% para 0,72%.)

