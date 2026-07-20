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Mercado Financeiro

IGP-M de 2026 passa de 5,61% para 5,55%, projeta Focus

Dados foram divulgados pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 20

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IGP-M de 2026 passa de 5,61% para 5,55%, projeta FocusIGP-M de 2026 passa de 5,61% para 5,55%, projeta Focus - Foto: Marcello Casal /Agência Brasil

A mediana do relatório Focus para a inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de 2026 caiu de 5,61% para 5,55%. Um mês antes, era de 6,15%. Considerando só as 23 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, diminuiu de 5,60% para 5,31%

A mediana para o IGP-M de 2027 aumentou de 4,10% para 4,12%. Há um mês, era de 4,08%. Os dados foram divulgados pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 20.

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Esses indicadores medem um agregado da inflação para três grupos: produtores (atacado, com impacto do câmbio e da variação e commodities), com peso de aproximadamente 60%; consumidores, com 30%; e construção, 10%.

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