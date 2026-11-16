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Mercado Financeiro IGP-M de 2026 passa de 6,10% para 6,22% Há um mês, era de 4%

A mediana do relatório Focus para a inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de 2026 saltou de 6,10% para 6,22%. Um mês antes, era de 5,26%.

A mediana para o IGP-M de 2027 aumentou de 4,20% para 4,35%. Há um mês, era de 4%.

Esses indicadores medem um agregado da inflação para três grupos: produtores (atacado, com impacto do câmbio e da variação e commodities), com peso de aproximadamente 60%; consumidores, com 30%; e construção, 10%.



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