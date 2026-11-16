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Mercado Financeiro

IGP-M de 2026 passa de 6,10% para 6,22%

Há um mês, era de 4%

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IGP-M de 2026 passa de 6,10% para 6,22%IGP-M de 2026 passa de 6,10% para 6,22% - Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

A mediana do relatório Focus para a inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de 2026 saltou de 6,10% para 6,22%. Um mês antes, era de 5,26%.

A mediana para o IGP-M de 2027 aumentou de 4,20% para 4,35%. Há um mês, era de 4%.

Leia também

• Mediana de IPCA 2026 passa de 5,22% para 5,11%; 2027 passa de 4,90% para 5,00%

• IGP-10 sobe 0,76% em novembro, ante alta de 1,76% em outubro

• Dólar opera em alta mderada com exterior e cautela com fiscal doméstico

Esses indicadores medem um agregado da inflação para três grupos: produtores (atacado, com impacto do câmbio e da variação e commodities), com peso de aproximadamente 60%; consumidores, com 30%; e construção, 10%.
 

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