MERCADO
IGP-M desacelera a 0,27% na 1ª prévia de maio, após 0,95% na mesma leitura de abril, afirma FGV
Na primeira prévia de abril, o indicador tinha avançado 0,95%
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,27% na primeira prévia de maio, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas nesta terça-feira, 12. Na primeira prévia de abril, o indicador tinha avançado 0,95%.
O movimento foi sustentado pelo alívio do Índice de Preços ao Produtor Amplo (1,07% para 0,18%). Também houve perda de força no Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) nesta leitura, de 0,68% em abril para 0,41% em maio.
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O Índice Nacional de Custo da Construção também desacelerou, a 0,64% na primeira prévia de maio, após alta de 0,66% na leitura anterior.