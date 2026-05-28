Índice Geral de Preços
IGP-M desacelera a 0,84% em maio, após subir 2,73% em abril, revela FGV
Com o resultado, o Índice acumula agora alta de 3,79% neste ano e de 1,95% nos últimos 12 meses
IGP-M desacelera a 0,84% em maio, após subir 2,73% em abril, revela FGV - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou o ritmo de alta a 0,84% em maio, após registrar elevação de 2,73% em abril, informou na manhã desta quinta-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou próximo da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de 0,82%.
Com o resultado, o IGP-M acumula agora alta de 3,79% neste ano e de 1,95% nos últimos 12 meses.
Leia também
• Mortes envolvendo moto aumentam com expansão da economia de aplicativo
• BTG/Nexus: Otimismo com economia vai de 33% para 39% em maio; pessimismo cai a 29%
• A publicidade tradicional morreu? Como o branding e a economia criativa ajudam as marcas
Houve, nessa leitura, descompressão relevante do índice de Preços ao Produtor Amplo (3,49% para 0,91%). Já o Índice de Preços ao Consumidor desacelerou de 0,94% em abril, para 0,61% agora, de acordo com a FGV.