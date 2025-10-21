Ter, 21 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça21/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Índice Geral de Preços

IGP-M recua 0,38% na 2ª prévia de outubro, após alta de 0,26% na mesma leitura de setembro

Por outro lado, houve aceleração do Índice de Preços ao Consumidor (0,09% para 0,25%)

Reportar Erro
IGP-M recua 0,38% na 2ª prévia de outubro, após alta de 0,26% na mesma leitura de setembroIGP-M recua 0,38% na 2ª prévia de outubro, após alta de 0,26% na mesma leitura de setembro - Foto: Agência Brasil

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) registrou queda de 0,38% na segunda prévia de outubro, após alta de 0,26% observada na mesma leitura do mês passado, informou nesta terça-feira, 21, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Na segunda prévia de outubro, houve queda do Índice de Preços ao Produtor Amplo (0,31% para -0,63%), enquanto foi registrada desaceleração marginal do Índice Nacional de Custo da Construção (0,22% para 0,21%).

Por outro lado, houve aceleração do Índice de Preços ao Consumidor (0,09% para 0,25%).

Leia também

• Focus: mediana de IPCA 2025 recua de 4,72% para 4,70%, acima do teto da meta

• Alta mais branda na mão de obra desacelera inflação da construção no IGP-10 de outubro, diz FGV

• IPC-S desacelera em 4 das 7 capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de outubro, diz FGV

Reportar Erro

Veja também

Newsletter