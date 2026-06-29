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MERCADO

IGP-M recua 0,50% em junho, após subir 0,84% em maio, revela FGV

Uma das maiores influências de baixa partiu de minério de ferro

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Uma das maiores influências de baixa partiu de minério de ferroUma das maiores influências de baixa partiu de minério de ferro - Foto: Divulgação/Vale

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) recuou 0,50% em junho, após ter subido 0,84% em maio, informou nesta segunda-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A queda foi mais intensa do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava recuo de 0,46% no mês.

Houve, nesta leitura, recuo de 0,97% no Índice de Preços ao produtor Amplo (IPA-M), ante alta de 0,91% em maio. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) desacelerou o ritmo de 0,61% no mês passado para 0,47% em junho.

Houve, por outro lado, avanço do Índice Nacional de Custo da Construção (0,77% para 0,85%).

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IPAs
Os preços industriais registraram queda de 1,29% no IGP-M de junho, após alta de 1,35% em maio. O resultado levou o Índice de Preços ao produtor Amplo (IPA-M) a recuar 0,97% neste mês, ante avanço de 0,91% na leitura anterior.

Houve, por outro lado, retorno dos preços agropecuários a terreno positivo (-0,44% para 0,04%).

Influências
De acordo com a FGV, as maiores influências de baixa sobre o IPA-M nesta leitura partiram de minério de ferro (-1,84% para -2,61%); café em grão (-8,37% para -9,69%); óleo diesel (0% para -6,18%) e farelo de soja (-0,29% para -2,98%).

Na outra ponta, as maiores pressões de alta foram: soja em grão (-0,87% para 2,41%); batata-inglesa (75,06% para 17,45%); feijão em grão (6,01% para 12,38%); óleos lubrificantes (24,61% para 16,70%) e leite in natura (9,28% para 2,14%).

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