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PREÇOS

IGP-M recua 0,86% na 2ª prévia de maio, após alta de 2,64% na mesma leitura de abril, diz FGV

Na primeira prévia de maio, o indicador havia registrado alta de 0,27%.

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IGP-M recua 0,86% na 2ª prévia de maio, após alta de 2,64% na mesma leitura de abril, diz FGVIGP-M recua 0,86% na 2ª prévia de maio, após alta de 2,64% na mesma leitura de abril, diz FGV - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) diminuiu a intensidade de alta para 0,86% na segunda prévia de maio, após elevação de 2,64% na mesma leitura de abril, divulgou nesta quarta-feira, 20, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na primeira prévia de maio, o indicador havia registrado alta de 0,27%.

O resultado desta leitura foi puxado pela queda do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que passou de avanço de 3,41% em abril para 0,98% em maio. Também houve arrefecimento do Índice Nacional de Custo da Construção (1,01% para 0,73%) e do Índice de Preços ao Consumidor (0,82% para 0,52%).

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