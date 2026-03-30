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Índice Geral de Preços IGP-M sobe 0,52% em março, afirma FGV, após cair 0,73% em fevereiro Resultado ficou acima da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) voltou ao terreno positivo em março, registrando alta de 0,52% , após cair 0,73% em fevereiro.

As informações fora divulgadas na manhã desta segunda-feira, 20, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou acima da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, avanço de 0,46%, com piso de estabilidade (0,0%) e teto de 0,82%

Houve, nessa leitura, avanço do Índice de Preços ao Produtor Amplo (-1,18% para 0,61%), enquanto o Índice de Preços ao Consumidor repetiu a variação de 0,30% no mês. O Índice Nacional de Custo da Construção acelerou de 0,34% para 0,36%, conforme já havia divulgado a FGV na semana passada.



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