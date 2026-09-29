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Mercado Financeiro

IGP-M sobe 1,57% em setembro, revela FGV, após queda de 0,22% em agosto

Houve, nesta leitura, alta de 2,08% no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M)

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IGP-M sobe 1,57% em setembro, revela FGV, após queda de 0,22% em agostoIGP-M sobe 1,57% em setembro, revela FGV, após queda de 0,22% em agosto - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 1,57% em setembro, após ter recuado 0,22% em agosto, informou nesta terça-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A alta foi mais intensa do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava 1,54% no mês. As estimativas, todas de alta, iam de 0,80% a 1,95%.

Houve, nesta leitura, alta de 2,08% no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), ante queda de 0,34% em agosto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) também registrou aceleração ante agosto, de -0,41% para 0,50%.

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Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) desacelerou o ritmo de alta (0,85% para 0,25%).

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