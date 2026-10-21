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Mercado Financeiro IGP-M sobe 1,59% na 2ª prévia de outubro, após alta de 1,47% na 2ª leitura de setembro Resultado desta leitura foi sustentado pela alta do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que passou de 1,95% em setembro para 2,12% em outubro, na mesma base de comparação

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 1,59% na segunda prévia de outubro, acelerando em relação à alta de 1,47% da mesma leitura de setembro, divulgou nesta quarta-feira, 21, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado desta leitura foi sustentado pela alta do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que passou de 1,95% em setembro para 2,12% em outubro, na mesma base de comparação.

Por outro lado, a segunda prévia do mês também registrou arrefecimento do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) de 0,47% para 0,38%.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) passou de 0,27% na leitura de setembro para 0,34% em outubro.

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