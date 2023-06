Iguá vai levantar R$ 3,8 bi na maior emissão incentivada de títulos de infraestrutura

A- A+

A Iguá Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira (26) a a maior emissão incentivada da história do setor de infraestrutura do país, no valor total de R$ 3,8 bilhões em debêntures (títulos de dívida que as empresas emitem para arrecadar recursos para projetos).



Desse total, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá comprar R$ 1,8 bilhão, o que representa 47% dos ativos. Na última terça-feira (27), o presidente do banco, Aloizio Mercadante, já havia comentado que se preparava para executar a transação.

A empresa faz parte do grupo Iguá Saneamento, responsável por 15 contratos de concessão, além de três contratos de Parcerias Público-Privadas, atendendo a mais de 7 milhões de pessoas em seis estados do país.



Segundo o BNDES, o projeto evidencia seu esforço para diversificar as soluções de financiamento para empresas brasileiras em um momento de restrição ao crédito privado, principalmente após a crise das Americanas e o pedido de recuperação judicial da Light. Para Daniel Vaz, do BTG, uma das instituições coordenadoras da emissão, “a operação marca a retomada do mercado de capitais".

Os recursos liberados serão aplicados na revitalização do complexo lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. A emissão, que recebeu o selo de debênture sustentável, categoria específica para projetos que geram impactos sociais e ambientais positivos, prevê a universalização dos serviços de saneamento para cerca de 1,2 milhão de pessoas que mora em Miguel Pereira, Paty do Alferes e 18 bairros da capital até 2033. Cerca de 30% da população residente nessas localidades não têm tratamento de esgoto adequado.

