IIF: medo de recessão nos EUA e mudanças no BoJ causam saída de capital dos mercados emergentes

O temor de uma recessão nos Estados Unidos e a mudança do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês)para uma postura mais propensa a aumento das taxas de juros levaram os mercados financeiros globais a uma forte turbulência, explica o Instituto de Finanças Internacionais (IIF) em relatório divulgado nesta quarta-feira, 7.

Apesar de permanecer construtiva sobre a economia americana, a instituição afirma que o cenário causa saída de capital dos mercados emergentes.

Segundo o documento, os investidores estão cautelosos também com os riscos geopolíticos, que turvam a perspectiva econômica global.

Os investidores têm desfeito posições que mostravam baixa volatilidade e, diante do fluxo de saída, as moedas dos emergentes estão se depreciando e os preços dos ativos estão experimentando maior volatilidade.

Na visão do IFF, a situação pode minar a estabilidade financeira dos mercados emergentes, mas os analistas fazem um contraponto. "Acreditamos que os mercados emergentes estão bem posicionados para enfrentar esse aumento no risco e estão bem posicionados para suportar uma potencial queda adicional."

Em meio a essa turbulência, o instituto projeta que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) corte as taxas de juros na próxima reunião, com os mercados apontando cortes cumulativos nas taxas dos fundos federais de 150 pontos-base até o final do ano, o que é considerado "excessivo" para o IIF.



