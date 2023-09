A- A+

TECNOLOGIA Ilha caribenha vai ganhar US$ 30 milhões com inteligência artificial; entenda Anguilla é proprietária do domínio de internet .ia. Pedido de registros dobra com empresas como X, de Elon Musk, e várias startups querendo usar a sigla

A pequena ilha Anguilla, território britânico no Caribe, é conhecida por seus recifes de coral e praias de areia branca. E, desde a década de 1990, também é responsável pela atribuição de endereços de internet que terminam em .ai para residentes e empresas que desejam registrar sites.

Era um dos centenas de nomes de domínio específicos de um país praticamente desconhecido dos bilhões de usuários de internet pelo mundo. Pelo menos até recentemente.

AI é a sigla, em inglês, para inteligência artificial. Stability.ai, X.ai, de Elon Musk, e Character.ai são apenas algumas das startups de inteligência artificial(IA) que se apoderaram do domínio .ai atribuído às ilhas e ilhotas que compõem Anguilla.

Muitos gigantes da tecnologia também têm seus próprios endereços da web terminados em .ai: O Google.ai e o Facebook.ai direcionam os visitantes para as páginas de suas empresas com foco em IA, e o Microsoft.ai exibe os serviços de inteligência artificial do Azure.

O número total de registros de sites que terminam com essas duas letras efetivamente dobrou no ano passado para 287.432, de acordo com Vince Cate, que há décadas gerencia o domínio .ai para Anguilla.

"As coisas estão muito diferentes aqui"

Cate estima que Anguilla arrecadará até US$ 30 milhões em taxas de registro de domínios em 2023 - o equivalente a 10% do PIB do país e mais do que o triplo do apurado há apenas dois anos.

Procurados pela Bloomberg, funcionários do governo não responderam aos pedidos de comentários.

Antes um dos muitos domínios de primeiro nível obscuros atribuídos a países e territórios, os sites .ai tiveram um aumento lento, mas constante, na demanda nos últimos anos. E, nos meses mais recentes, o aumento repentino de domínios .ai há destaca o frenesi em torno da inteligência artificial e seus efeitos em cascata em toda a economia global.

Desde o lançamento do ChatGPT, um número cada vez maior de empresas de tecnologia tem corrido para levantar bilhões em capital, reunir talentos em engenharia e garantir chips poderosos, mas cada vez mais escassos. Um nome domínio pode parecer menos essencial, mas para um setor obcecado por uma marca inteligente, a sigla certa pode ser tudo.

"Desde 30 de novembro, as coisas estão muito diferentes aqui" disse Cate, referindo-se à data em que o ChatGPT foi lançado publicamente.

Cate contou que se mudou dos EUA para Anguilla em 1994 para trabalhar no que ele descreveu como um dos primeiros sistemas de pagamento de criptomoedas e, logo depois, começou a gerenciar os registros .ai de Anguilla. Embora os registros .ai tenham crescido durante anos, eles "dispararam" de dezembro a março deste ano, disse ele, mas desde então se estabilizaram.

No geral, o número de domínios .ai existentes é minúsculo se comparado, por exemplo, ao número de domínios .com registrados. Esse número está próximo de 160 milhões, de acordo com Matt Zook, professor da Universidade de Kentucky, que tem um projeto de pesquisa de décadas chamado ZookNIC, que rastreia registros de nomes de domínios em todo o mundo.

"Não prevíamos o ChatGPT"

Para Anguilla, no entanto, é um grande negócio. O território abrange cerca de 100 quilômetros quadrados entre o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico e tem uma população de menos de 20 mil habitantes. Sua economia depende em grande parte do turismo, que foi atingido durante a pandemia.

Agora, o país está vendo um aumento na receita devido à maior demanda por domínios .ai e um aumento pré-planejado no preço desses registros.

O preço de um domínio .ai pode variar, assim como um .com ou qualquer outro tipo de nome de domínio, mas registradores como GoDaddy ou NameCheap devem pagar a Anguilla um preço fixo: US$ 140 por dois anos de registro de domínio .ai. O valor, que era de US$ 120, aumentou em meados de abril.

Anguilla arrecadou US$ 7,4 milhões com registros de domínios .ai em 2021, de acordo com dados públicos, e estimou anteriormente que receberia US$ 8,3 milhões com registros de domínios em 2023. Agora, Cate estima que Anguilla arrecadará entre US$ 25 milhões e US$ 30 milhões este ano.

"Estamos superando isso. Não prevíamos o ChatGPT- afirmou Cate."

Corrida do ouro da inteligência artificial

Mesmo no limite inferior dessa faixa, US$ 25 milhões representariam quase um quarto dos quase US$ 107 milhões em receita recorrente que o território espera obter ao longo de 2023, de acordo com uma previsão de dezembro do Ministério das Finanças de Anguilla.

Se chegar ao teto das estimativas, de US$ 30 milhões, vai representar 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do território, que totalizou pouco mais de US$ 300 milhões em 2021, de acordo com dados das Nações Unidas.

Mar Hicks, professor associado de ciência de dados da Universidade da Virgínia e historiador da computação, disse que o aumento da popularidade do .ai faz sentido, já que esses domínios da internet há muito estão associados aos interesses comerciais dos Estados Unidos, onde o atual boom da inteligência artificial está amplamente centrado.

"Parece ser apenas mais um exemplo de como estamos passando por uma corrida do ouro da IA neste momento" sinalizou Hicks.

O professor espera que haja alguma 'ciberespeculação' de .ai, semelhante ao que aconteceu no início do boom das empresas pontocom na década de 1990, quando algumas grandes empresas tiveram que negociar - ou até mesmo entrar na Justiça - para obter o controle de seus nomes on-line. Pelo menos por enquanto, é mais fácil para as empresas obterem domínios .ai do que a versão .com.

