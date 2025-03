A- A+

Tecnologia Imagens no estilo do Studio Ghibli viram febre e sobrecarregam ChatGPT De cenas marcantes da televisão brasileira a fotos pessoais, "ilustrações" no estilo do estúdio japonês inundaram as redes sociais

A geração de imagens no ChatGPT virou febre nesta semana na ferramenta de inteligência artificial e acabou sobrecarregando os servidores da OpenIA.

A funcionalidade ganhou popularidade após usuários recriarem fotos do cotidiano ao estilo das animações do Studio Ghibli, o premiado estúdio de animações japonês, conhecido pelos desenhos detalhados e feitos à mão.

Veja ao fim o passo a passo de como usar a função.

Centenas de imagens, de recriações de retratos pessoais a memes da televisão e momentos icônicos da política brasileira tomaram conta das redes sociais.

A conta oficial da Casa Branca também utilizou o recurso, assim como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O recurso foi lançado na terça-feira (25) pela empresa, que ampliou as possibilidades de edição e geração de imagens no GPT.

A funcionalidade foi anunciada pelo CEO Sam Altman durante um evento em São Francisco, nos Estados Unidos.

Logo os usuários começaram a usar a funcionalidade para pedir que a ferramenta recriasse imagens no estilo das animações do Studio Ghibli e o recurso viralizou. Altman postou em duas ocasiões no X que a febre estava sobrecarregando os servidores da empresa.

— Imagens no ChatGPT estão bem mais populares do que nós esperávamos (e nossas expectativas já eram altas). A disponibilidade para a nossa versão gratuita infelizmente vai atrasar por um tempo — escreveu Altman, na quarta-feira (26).

Ele voltou a falar sobre o assunto na quinta-feira (27), anunciando que na versão gratuita os usuários poderão gerar até três imagens gratuitas por dia "em breve".

O recurso foi lançado na terça-feira (25) pela empresa, que ampliou as possibilidades de edição e geração de imagens no GPT. A funcionalidade foi anunciada pelo CEO Sam Altman durante um evento em São Francisco, nos Estados Unidos.

— É demais ver como as pessoas estão amando a geração de imagens no ChatGPT. Mas as nossas unidades de processamento gráfico estão derretendo. Vamos introduzir temporariamente alguns limites enquanto trabalhamos em deixar a ferramenta mais eficiente. Esperamos que isso não demore muito — escreveu Altman.

A geração de imagens no estilo Ghibli virou também motivo de polêmica e de críticas. Para além do debate sobre direitos autorais, os usuários relembraram declarações de 2016 Hayao Miyazaki, um dos fundadores da empresa japonesa.

Em um documentário, Miyazaki fez duras críticas as ferramentas de inteligência artificial e disse que esperava "nunca adotar esse tipo de tecnologia" ao trabalho dele.

A tecnologia por trás desse recurso é baseada em modelos de IA criados para gerar imagens a partir de texto.

Embora não haja um “Modo Studio Ghibli ” oficial, os usuários podem aproximar a estética com descrições precisas que incluem elementos característicos do estilo visual do estúdio, como paisagens exuberantes, cores suaves e personagens expressivos. Ou mesmo exigindo expressamente: “Que tenha o estilo do Studio Ghibli”.

Passo a passo para gerar imagens no estilo Ghibli:

Acessando o ChatGPT: Você precisa de uma conta na plataforma OpenAI com acesso ao recurso de geração de imagens.

Descreva a cena: insira um prompt detalhado marcando o tipo de imagem, elementos visuais e atmosfera desejada. Exemplo: “Uma pequena cidade cercada por florestas verdes com casas de madeira e um céu iluminado por um pôr do sol dourado, em um estilo animado com cores vibrantes e traços suaves; crie a ilustração no estilo Ghibli.”

Ajustar detalhes: se o resultado não for o esperado, você pode modificar e refinar as descrições para obter uma foto mais precisa.

O ChatGPT lançou sua versão GPT-4o, que gera imagens por meio de instruções de texto e outros arquivos enviados ao chat. Ele começará a ser implementado nos serviços ChatGPT Plus, Pro, Team e Free, bem como no Sora. Mais tarde, ele chegará ao ChatGPT Enterprise e Edu, conforme a empresa informou em um comunicado à imprensa .

