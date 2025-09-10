A- A+

capacitação Imersão no Recife prepara profissionais da área tributária para as novas regras fiscais Evento "Reforma Tributária na Prática", com Azenate Xavier e Lígia Oliveira, acontece no dia 20 de setembro

Visando capacitar profissionais recifenses do setor tributário sobre os impactos práticos da Reforma Tributária, as especialistas em planejamento contábil Azenate Xavier e Lígia Oliveira promovem, no dia 20 de setembro, a Imersão “Reforma Tributária na Prática”.

A Reforma Tributária promete reduzir o chamado “custo Brasil” e simplificar a cobrança de impostos, o que, segundo estudos do Ministério da Fazenda, pode elevar o PIB em até 12% em 15 anos. Atualmente, empresas no Brasil gastam em média 1.501 horas por ano apenas com obrigações fiscais, de acordo com dados do Banco Mundial. Por isso, a capacitação vai abordar tais mudanças do novo sistema tributário brasileiro, como a implementação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e os regimes de transição.

“Traduzimos a Reforma em ações práticas: mostramos como aplicar as novas regras no dia a dia de empresas e escritórios”, destaca Lígia.

De acordo com Azenate, o evento será realizado em turma de 30 participantes, permitindo proximidade com as palestrantes.

“Com uma turma reduzida, conseguimos proporcionar um ambiente de troca efetiva de experiências, em que os participantes saem prontos para aplicar o que aprenderam”, reforça.

Como participar

As inscrições custam R$ 497, e estão abertas até o dia 10 de setembro, por meio do site do evento. A imersão será presencial, das 9h às 18h, no Espaço Vicalli, localizado na Zona Sul do Recife.

* Com informações da assessoria



