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qualificação Imersão presencial qualifica profissionais de RH e contabilidade Treinamento ministrado pelo mestre em Ciências Contábeis Flávio Cesário será realizado nos dias 19 e 26 de setembro, no Empresarial Centro da Moda, em Olinda

Com o objetivo de atender à crescente demanda por constantes atualizações na legislação trabalhista e nas obrigações acessórias, Olinda recebe neste mês a imersão "Prática em Departamento Pessoal", uma qualificação técnica na área de Recursos Humanos e Departamento Pessoal.

O treinamento presencial será realizado nos sábados 19 e 26 de setembro e ministrado pelo professor, consultor e mestre em Ciências Contábeis Flávio Cesário. As aulas acontecem das 8h30 às 17h30, na sede do Empresarial Centro da Moda, localizado na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, e os interessados poderão inscrever-se por meio da Plataforma Sympla.

O programa foi desenvolvido para abordar de forma direta e aplicável as rotinas que compõem o dia a dia do setor — do fluxo de admissão ao desligamento, passando pelo cálculo exato da folha de pagamento, férias, encargos sociais e reporte de dados nas plataformas governamentais, como o eSocial.

O objetivo é garantir precisão nos processos internos, mitigando riscos de autuações e reduzindo passivos trabalhistas desnecessários. Com trajetória no ensino acadêmico e na consultoria empresarial, Flávio Cesário destaca que o domínio prático das ferramentas é o que garante a segurança dos profissionais perante as empresas e clientes.

"A rotina trabalhista não permite erros, pois cada detalhe reflete diretamente na folha e nas obrigações fiscais da empresa. A proposta da imersão é exatamente transmitir o conhecimento de forma prática e contextualizada com a rotina real do mercado, permitindo que contadores, gestores e assistentes atuem com máxima precisão e segurança jurídica", pontua o especialista.

O curso é voltado para analistas e assistentes de RH e DP, contadores, estudantes da área contábil, gestores de pequenos e médios negócios, além de profissionais que buscam atualização ou transição de carreira no segmento trabalhista. As vagas são limitadas.

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