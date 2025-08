Imersão Sucesso nos Negócios aposta na prática para ajudar empresários a aumentar lucratividade

A- A+

A terceira edição da Imersão Sucesso nos Negócios, evento realizado pela Sucesso Inteligência Empresarial, já tem data e local confirmados: será nos dias 26 e 27 de setembro, na sede da MV, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana. Voltado para empresários e gestores, o evento foca em ensinar e transformar o público-alvo.

“A gente não vai levar palestra, vai levar painel, troca real. O adulto aprende fazendo. Então, vamos discutir estratégias, mostrar cases, aplicar ferramentas. É para sair de lá com ação prática para implementar”, explica a CEO da Sucesso e idealizadora da iniciativa, Maria Helena Alves Araújo.

CEO da Sucesso e idealizadora da iniciativa, Maria Helena Alves Araújo | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Neste ano, a programação trará temas como inovação, inteligência artificial, dados, qualidade de vida e, principalmente, lucratividade. “Todo empresário tem pontos cegos. Às vezes a empresa fatura alto, mas a margem está escorrendo pelos dedos. A ideia é trazer clareza, mostrar onde está o furo”, afirma Maria Helena.

Da venda à estratégia

A Sucesso no Resultado é uma empresa de inteligência empresarial especializada em Consultoria, Assessoria e Desenvolvimento Humano. Atuamos na alavancagem de resultados por meio do alinhamento estratégico, tático e operacional, com foco em Pessoas, Processos, Gestão e Tecnologia.

O crescimento foi acelerado após a fusão com uma empresa de São Paulo, formada por consultores com décadas de experiência em planejamento. Hoje, a consultoria tem bases em Recife, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Fortaleza, atuando com cerca de 80 consultores em mais de 200 projetos no Brasil e no exterior.

“Nós apoiamos grandes empresas, mas nosso foco principal são pequenas e médias empresas, que representam 90% do mercado brasileiro. Ajudamos esse empresário a entender o negócio, organizar processos, aumentar vendas, reduzir custos e, principalmente, lucrar mais”, detalha a CEO.

Além da consultoria

Um dos diferenciais da Sucesso no Resultado é o modelo de trabalho contínuo e prático. “A gente não entrega um relatório e vai embora. A gente entra no negócio, caminha junto, acompanha, faz a implementação”, explica Maria Helena. Para isso, utilizam duas metodologias principais: a CEP, que foca em Comportamento, Estratégia e Processo, e os 3Rs: Ritmo, Rotina e Resultado.

Segundo ela, o foco não é realizar tarefas, mas garantir que cada ação seja orientada para gerar impacto real no negócio. “A gente implanta rituais, metas, indicadores e forma o time junto com o empresário. Porque o teto da empresa é o próprio dono. Então trabalhamos a liderança, a equipe e os processos”, reforça.

Pessoas e estratégia

Para Maria Helena, não há como crescer sem investir em gente. “Tecnologia ajuda, claro, mas sem pessoas não existe negócio. Só que não basta ter gente boa, tem que ter estratégia. Eu posso ter os melhores jogadores do mundo, se cada um corre para um lado, ninguém marca gol”, compara.

Esse entendimento levou a Sucesso no Resultado a ampliar seu escopo e criar frentes específicas, como o BPO de RH, que insere profissionais da consultoria diretamente nas empresas clientes para implementar cultura organizacional, engajar equipes e cuidar de quem cuida do negócio.

Resultados

A CEO se orgulha de acompanhar o crescimento dos clientes ao longo dos anos. “Temos casos de empresas que faturavam R$ 300 mil e hoje passam de R$ 1,3 milhão. Outras que tinham uma loja e hoje estão dentro do shopping RioMar. A gente cresce junto com eles”, conta.

Esses resultados são frutos de uma abordagem personalizada. “Cada cliente tem um diagnóstico inicial. O investimento depende da necessidade, não do tamanho. Às vezes, a dor não é vender mais, é lucrar mais com o que já vende”, explica.

Serviço

Imersão Sucesso nos Negócios

Data: 26 e 27 de setembro

Local: AMV Eventos, Recife (PE)

Horário: Das 8h às 18h

Público-alvo: Empresários e gestores

Investimento: R$ 2.500 (com parcelamento)

Mais informações: Redes sociais da @sucessonoresultado ou site oficial

