A- A+

Representatividade Imobi por Elas fortalece atuação de profissionais no mercado imobiliário Criada em Pernambuco, iniciativa conecta mulheres de todo o país por meio de mentorias, treinamentos e eventos de networking

Com a missão de ampliar a representatividade feminina no setor imobiliário, o grupo Imobi por Elas vem ganhando força no cenário nacional. Fundada há cinco anos em Pernambuco, a instituição sem fins lucrativos já reúne dezenas de associadas de diferentes estados brasileiros, oferecendo uma rede de apoio, capacitação e oportunidades para mulheres que atuam ou desejam ingressar no mercado.

O Imobi por Elas promove uma série de ações voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional das participantes, incluindo mentorias, workshops, treinamentos especializados e eventos de networking. A proposta é não apenas fomentar o crescimento individual, mas também estimular a formação de parcerias estratégicas dentro e fora do setor imobiliário.

Para a advogada mineira Carla Lage, associada ao grupo, o maior diferencial está nas conexões criadas. “Ser associada é ter acesso a um grupo exclusivo que promove muita troca de experiências maravilhosas. Cada conversa pode se transformar em algo produtivo e os novos contatos, em parcerias de sucesso”, afirma.

Outro aspecto valorizado é a visibilidade proporcionada pela rede. Segundo a advogada Celina Pessoa, integrante da diretoria da entidade. “Ao integrar o grupo, a profissional fortalece a marca pessoal, amplia a atuação no mercado e se posiciona como protagonista de sua própria trajetória”.

Mesmo em um setor ainda predominantemente masculino, o Imobi por Elas segue em expansão, promovendo congressos, grupos de estudos e encontros estratégicos que buscam fortalecer a presença feminina e criar um ambiente mais inclusivo e colaborativo.

Interessadas em fazer parte da rede podem se associar diretamente pelo site oficial da entidade.

Veja também