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MERCADO IMOBILIÁRIO Imobi Talks II coloca em debate tendências e oportunidades do mercado imobiliário Evento será realizado no Recife, no dia 4 de junho, reunindo especialistas de todo o Brasil para discutir desenvolvimento urbano e segurança jurídica no setor

A segunda edição do Imobi Talks, encontro que reúne especialistas de diversas regiões do país para discutir os principais desafios, tendências e oportunidades do mercado imobiliário brasileiro, será realizada no dia 4 de junho, das 9h às 18h, no Moinho Recife Business & Life, no Bairro do Recife.

O evento contará com programação voltada à incorporação imobiliária, desenvolvimento urbano, governança, contratos e valorização de ativos.

A programação incluirá painéis técnicos, apresentações de cases e debates sobre temas estratégicos para o setor, como leilões judiciais, ativos estressados, desenvolvimento de empreendimentos e revitalização de áreas históricas.

O encontro também abrirá espaço para discussões sobre inovação, segurança jurídica e os impactos das transformações urbanas no mercado imobiliário nacional.

Entre os palestrantes confirmados estão o mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Portugal) e coordenador da Pós-Graduação em Direito Imobiliário do Instituto Luiz Mário Moutinho (Recife), Alexandre Gomide, e a chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça.

Mestra e doutora em direito privado pela Universidade de Pernambuco, Luciana Brasileiro é outro nome de destaque do Imobi Talks II. O evento contará com a presença de associadas do Imobi por Elas e de profissionais reconhecidos nacionalmente pela atuação nas áreas imobiliária, jurídica e urbanística.

Diferentemente dos congressos jurídicos tradicionais, o Imobi Talks foi concebido como um ambiente de encontro multidisciplinar, no qual a troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas ocupa o mesmo espaço que o conteúdo técnico.

“A proposta é ampliar conexões, compartilhar conhecimento e promover reflexões sobre as mudanças que impactam diretamente o mercado imobiliário brasileiro. Queremos proporcionar um ambiente qualificado para networking, troca de experiências e fortalecimento do setor”, destaca a advogada e cofundadora do Imobi por Elas, Walkyria Bezerra.

Atuação

A edição deste ano chega fortalecida após o sucesso do primeiro Imobi Talks, realizado em 2025, que reuniu público expressivo e debates relevantes para o segmento no RioMar Trade Center, na Zona Sul recifense.

O evento é promovido pelo Imobi por Elas, instituição que completa seis anos de atuação em junho e já reúne dezenas de associadas em diferentes estados brasileiros, com foco no fortalecimento da presença feminina no mercado imobiliário.

As inscrições podem ser realizadas pelo link ou pelas redes sociais do Imobi por Elas. A programação completa, com temas dos painéis e participantes estão disponíveis em ambas as plataformas.

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