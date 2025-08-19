A- A+

Imóveis Imobiliária Paulo Miranda anuncia 3ª edição do Summer Beach Paulo Miranda; evento ocorre no Recife O evento tem como foco a venda de imóveis e lotes à beira-mar, nos litorais de Pernambuco, Alagoas e da Paraíba

O fundador e presidente da imobiliária Paulo Miranda, Paulo Miranda, e a diretora da empresa, Renata Miranda, visitaram a Folha de Pernambuco na manhã desta terça-feira (19). Eles anunciaram a 3ª edição do Summer Beach Paulo Miranda, que tem como foco a venda de imóveis e lotes à beira-mar, nos litorais de Pernambuco, Alagoas e da Paraíba.

Paulo Miranda e Renata Miranda foram recebidos pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional da Folha, José Américo Lopes Góis; pela gerente administrativa do jornal, Ivone Palácio; pela gerente de mercado, Tânia Campos; e pela coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota.

O Summer Beach Paulo Miranda começa na próxima sexta-feira (22) e segue até o dia 31 de agosto, na praça de eventos do Shopping RioMar, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

No evento, o público poderá conferir empreendimentos de construtoras parceiras. Serão oferecidos lotes, estúdios, flats, apartamentos de até seis quartos, casas e bangalôs para quem busca investir, morar ou passar temporadas.

“A cada ano, a gente vem crescendo no formato e na entrega do evento. Este ano, a gente está com 21 grandes construtoras parceiras que foram selecionadas e atuam exclusivamente no litoral. Estamos contemplando não só o Litoral Sul de Pernambuco, mas também o Litoral Norte, que está com um novo horizonte de perspectiva, de crescimento e de valorização”, afirmou Renata Miranda.

A executiva reforça que alguns empreendimentos estão sendo lançados no próprio evento, com cadastro para reserva ou já para aquisição das unidades. “É realmente a abertura do verão para o mercado imobiliário. É quando os negócios começam a ser fomentados de fato com mais intensidade no nosso litoral”, disse Renata.

Ao longo dos anos, o Litoral Sul de Pernambuco se consolidou como um dos destinos mais procurados do país para quem busca investir em imóveis de praia. De acordo com a imobiliária, esse aumento se deu devido às taxas de valorização acima da média nacional, crescimento urbano acelerado e novas modalidades de locação.

Além de empreendimentos no Litoral Sul do estado, a Paulo Miranda oferece no Litoral Norte.

“Com esse movimento do governo, se dedicando e se preocupando um pouco mais até com a retirada do presídio em Itamaracá, as coisas começam a tomar outro norte. E os projetos que estavam lá tímidos acabam ganhando mais força para poder alcançar uma expansão como ao longo dos anos a gente conseguiu no Litoral Sul”, destacou Renata.

Condições especiais

Segundo a imobiliária, o diferencial do Summer Beach está nas condições comerciais especiais, com ofertas exclusivas negociadas para o evento e facilidades de pagamento.

Além disso, os visitantes têm acesso a orientações de especialistas, informações detalhadas sobre os imóveis e insights sobre as principais tendências do mercado imobiliário regional. A ambientação também foi pensada para proporcionar uma experiência imersiva ao cliente: com paisagismo e cenografia que remetem à beleza do litoral nordestino.

Tecnologia

Com 53 anos de história, a Paulo Miranda une tradição e inovação em seus processos. Para acompanhar as tendências do mercado, a empresa investe em ações de tecnologia, como a Miranda, atendente virtual da imobiliária que auxilia a equipe na conexão com os clientes por meio de inteligência artificial (IA).

“Hoje a gente atua com uma IA, dando suporte na gestão e no atendimento de imediato. A plataforma da inteligência artificial tem ajudado muito na questão de você dar velocidade e continuidade ao atendimento”, explicou Renata Miranda.

