Evento Imobiliária Paulo Miranda coordena convenção de vendas em Caruaru Evento reúne corretores da região, grandes nomes do setor imobiliário e marca a chegada da Correta Empreendimentos à cidade com projeto de R$ 90 milhões

A Imobiliária Paulo Miranda coordena, com exclusividade, a convenção de vendas que marca o pré-lançamento do Loteamento Alto do Mandacaru, novo empreendimento da Correta Empreendimentos. O evento será no Centerplex Cinema do Caruaru Shopping, em Caruaru, a partir das 8h.

No evento, que reunirá dezenas de corretores, serão apresentados em primeira mão todos os detalhes do empreendimento. A programação inclui palestras com dois nomes de peso no cenário nacional: Guilherme Machado, autor best-seller e especialista em performance comercial; e Rodrigo Boss, consultor e estrategista com foco em vendas e comportamento de mercado. Ambos trarão conteúdos voltados à motivação, inovação e superação de metas no ramo imobiliário.

Inovadora

Para a diretora da Imobiliária Paulo Miranda, Renata Miranda, o encontro vai além de uma ação comercial. “Estamos muito felizes em coordenar com exclusividade esse lançamento da Correta, que chega com uma proposta inovadora para Caruaru. O loteamento é o primeiro da empresa na cidade e se destaca pela infraestrutura de alta qualidade, localização privilegiada e condições facilitadas de pagamento”, afirmou.

O loteamento possui terrenos a partir de 152 m² e trará facilidades como financiamento direto com a loteadora em até 156 meses, sem burocracia ou comprovação de renda. Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em mais de R$ 90 milhões, o projeto demonstra o potencial de crescimento do mercado imobiliário na Capital do Agreste.

Renata destaca, ainda, que o evento será uma oportunidade estratégica para o mercado local. “Durante o encontro, vamos apresentar todo o conceito do produto, as condições comerciais e também anunciar premiações para os corretores”, concluiu.

