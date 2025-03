Impacto de renúncia será estimado em notas técnicas dos ministérios, diz secretário da Fazenda

A- A+

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta quinta-feira, 6, que as medidas para baratear os preços dos alimentos, anunciadas nesta noite pelo governo federal, ainda terão impacto fiscal calculado pelos ministérios responsáveis. Há, por exemplo, redução de alíquotas de importação de vários produtos.

Mello disse que a queda na arrecadação não deve ser grande, mas que os consumidores sentirão a diferença.

O secretário afirmou que o objetivo é aumentar a competitividade e reduzir os preços no mercado interno.

Também afirmou que alguns gêneros são importados atualmente em pequena quantidade porque tinham alíquotas altas - ou seja, as compras de produtos do exterior poderiam aumentar com a redução dos impostos.

"Vários desses produtos têm nível de importação pequeno exatamente porque têm tributação sobre importação elevado", declarou o secretário do Ministério da Fazenda.

