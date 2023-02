Impacto de sanções contra Rússia preocupa e petróleo volta a subir

A- A+

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta terça-feira (27), estimulados pela preocupação com as consequências das sanções internacionais sobre as exportações russas, que podem diminuir mais do que o esperado.

O barril do Brent para entrega em abril ganhou 1,74%, fechando a 83,89 dólares. O do WTI também com vencimento em abril subiu 1,81%, para 77,05 dólares.

"As sanções parecem afetar mais clientes da Rússia", observou Bart Melek, da TD Securities.

"O petróleo de outras fontes, além da Rússia, é mais procurado, o que pressiona o mercado", explicou.

Até agora, os operadores não constataram perturbações significativas ligadas às sanções. Segundo a empresa Kpler, a Rússia exportou em média 7,32 milhões de barris por dia em fevereiro, quase tanto quanto em dezembro.

