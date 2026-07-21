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TARIFAÇO Impacto de tarifaço dos EUA sobre o Brasil deve ser menor que o esperado, dizem economistas Alíquota efetiva mais baixa e redirecionamento de exportações reduzem efeito sobre atividade

Economistas do Itaú Unibanco avaliam que os impactos da nova tarifa imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros devem ser mais limitados do que se temia inicialmente. Isso porque a alíquota efetiva tende a ser menor do que a observada no chamado “tarifaço” do segundo semestre de 2025, além de o Brasil ter demonstrado capacidade de redirecionar suas exportações para outros mercados.

— O Brasil é uma economia fechada e os Estados Unidos já não são mais o “top” parceiro comercial do país. O efeito direto sobre atividade, inflação, é bem mais reduzido do que se temeu lá atrás — diz o economista Pedro Schneider.

No começo de julho, os Estados Unidos anunciaram uma nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, com início previsto para 22 de julho. A medida veio acompanhada de uma lista de exceções que inclui itens relevantes da pauta exportadora do Brasil, como carne e suco de laranja, o que ajuda a suavizar o impacto.

Mesmo assim, o país passará a enfrentar uma das tarifas mais elevadas impostas pelos americanos, ficando atrás apenas da China, segundo estimativas da iniciativa Global Trade Alert, que monitora acordos comerciais e sobretaxas americanas no mundo.

A economista Julia Gottlieb, também do Itaú Unibanco, diz que, ao incluir possíveis sobretaxas adicionais (como uma alíquota extra de 12,5% relacionada à suposta compra, pelo Brasil, de bens produzidos em outros países com uso de trabalho forçado), a tarifa efetiva média sobre os produtos brasileiros ficaria em torno de 20%. Ou seja, o patamar segue inferior aos cerca de 30% do segundo semestre do ano passado:

— O que vimos no segundo semestre do ano passado é que houve uma queda relevante das exportações do Brasil para os Estados Unidos, mas você teve uma capacidade de realocação desses fluxos. Aumentou muito a exportação para outros destinos. Acabou que nem teve queda de quantidade exportada. Vai ter setores que vão ser mais prejudicados do que outros. O impacto macro acaba não sendo tão grande, mas é heterogêneo entre os setores.

Nos Estados Unidos, o contexto político é de eleições de meio de mandato, o que aumenta a sensibilidade à inflação, diz Schneider, especialmente em relação aos preços do petróleo, que podem ser impactados pela guerra contra o Irã.

— Inflação é um tema que sufoca politicamente qualquer governo. Então tem, por um lado, uma vontade do governo americano de não escalar (a guerra), mas por outro, o governo do Irã tem insistido em manter o controle do Estreito de Ormuz. Manter o controle pode significar tarifas, pedágios. É um prêmio de risco sustentado para o preço do petróleo. A nossa projeção incorpora o petróleo em US$ 80 no fim deste ano.

O Itaú Unibanco avalia que o Federal Reserve deve elevar os juros em setembro e outubro, o que tende a fortalecer o dólar e pressionar moedas emergentes, como o real. Já no Brasil, a expectativa é de um crescimento da economia no primeiro semestre, porém mais moderado no segundo semestre, refletindo menor estímulo fiscal e desaceleração do crescimento da renda.

Há ainda sinais “incipientes” de estabilização no mercado de trabalho, que vem pressionando a inflação de serviços. Para o IPCA, o Itaú projeta um índice próximo, mas ainda acima da meta, de 5,4% para 2026. Além disso, a expectativa é que haja mais uma queda de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros, chegando a 14% até o final do ano.

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