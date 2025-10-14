A- A+

EFEITOS ECONÔMICOS Impacto do tarifaço foi compensado por exportações para Argentina e Colômbia, diz Abraciclo O presidente da entidade disse que espera a volta das tarifas anteriores nas negociações entre os governos do Brasil e dos EUA

A Abraciclo, entidade que representa as montadoras de motos do polo industrial de Manaus (AM), informou nesta terça-feira, 14, que o tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, afetou as exportações de motocicletas aos Estados Unidos. Porém, esse impacto foi compensado pela recuperação dos embarques para Argentina e a Colômbia, além de vendas a novos mercados como Austrália e Canadá.

Durante apresentação à imprensa dos resultados do setor em setembro, o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, disse que espera a volta das tarifas anteriores nas negociações entre os governos dos dois países, de modo que o setor possa restabelecer os fluxos aos Estados Unidos, terceiro destino das motos exportadas pelo Brasil.

"Tivemos uma pequena retração no mercado americano devido às tarifas", comentou Bento para, na sequência, explicar que as perdas nas vendas aos Estados Unidos foram compensadas por embarques a outros países.

"O mercado americano é importante para nós, não só pela participação, mas também para demonstrar a outros países a capacidade que a Zona Franca tem de exportar a países de primeiro mundo", acrescentou.

Em setembro, as exportações de motos, considerando todos os países, alcançaram as 5,3 mil unidades, o triplo do volume do mesmo período do ano passado (1,7 mil). Na comparação com agosto, quando entrou a tarifa de 50% no mercado americano, o crescimento foi de 78,7%.

No mercado interno, Bento destacou que a demanda segue consistente em todas as regiões do País, sendo que as vendas feitas via sistema de consórcios têm ajudado a compensar os juros mais altos no crédito.

Após revisar para cima as previsões de produção e vendas deste ano, o presidente da Abraciclo pontuou que a expectativa também é positiva para 2026, embora a entidade ainda não tenha traçado projeções para o ano que vem.

