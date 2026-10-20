A- A+

IMPACTO FISCAL Impacto fiscal de medidas de Lula é pequeno e absorvível no Orçamento, diz Moretti Ministro do Planejamento afirma que medidas anunciadas por Lula não comprometem a meta de superávit fiscal para 2027

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta terça-feira, 20, em entrevista ao SBT News, que o impacto fiscal das medidas anunciadas pelo governo Lula durante o processo eleitoral é pequeno e absorvível e demanda ajustes no Orçamento dentro da margem.

Segundo o ministro, a soma total das medidas anunciadas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demanda apenas R$ 20 bilhões em remanejamento e não depõem contra a meta de superávit para 2027, com a qual o governo está comprometido a atingir.

"Do encontro entre receitas e despesas, a gente preserva nossa meta de resultado para o ano que vem", disse. "O impacto fiscal é muito pequeno, preservado o volume global de despesas, mas o impacto social é gigante", completou.

Moretti afirmou que as medidas demandam apenas um remanejamento de R$ 20 bilhões devido a uma folga de recursos encontrada no Orçamento. "Foi possível zerar a fila do INSS sobrando um pouco de recursos e essa sobra para 2026 afeta também as contas para 2027", argumentou.

Além disso, a base de despesas discricionárias do governo aumentou, o que permitiu acomodar o Desenrola 3.0 e o PixMEI, que serão incorporados ao Orçamento quando houver aprovação pelo Congresso, afirmou o ministro.

Veja também