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Economia Impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho são debatidos em seminário no Recife Encontro promovido pela UniFBV reúne especialistas e oferta certificados

O Centro Universitário UniFBV deu início, nesta segunda-feira (28), a um seminário gratuito sobre os impactos da inteligência artificial nas carreiras profissionais. As inscrições e a programação completa do evento, que segue até a próxima sexta-feira (2 de outubro) em formato híbrido no Recife, podem ser acessadas por meio da plataforma Even3.

Debate sobre ética e regulação Sob o tema "Inteligência Artificial, Ética e Futuro das Profissões", as painéis abordam o avanço dos algoritmos além do aspecto técnico, focando em transparência, responsabilidade social e limites regulatórios no ambiente corporativo e público.

Segundo a coordenação do evento, o debate no meio acadêmico busca preparar os trabalhadores para uma avaliação crítica diante das novas ferramentas.

"Não basta conhecer ou saber utilizar as novas ferramentas. A formação profissional também precisa estimular uma compreensão crítica sobre como a inteligência artificial é desenvolvida, aplicada e utilizada nas diferentes áreas", afirmou a professora Thaís Lacerda, coordenadora do encontro.

Programação e áreas de atuação O cronograma contempla ramos como Direito, Saúde, Engenharias, Tecnologia da Informação, Gestão e Economia Criativa. A agenda inclui masterclasses ministradas por docentes do exterior, oficinas e painéis temáticos. As transmissões virtuais contam com tradução e legendas nas sessões em língua estrangeira.

As atividades presenciais acontecem no campus da instituição, situado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Os participantes cadastrados que acompanharem os painéis receberão certificado digital de participação ao término das atividades.

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